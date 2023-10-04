المتهم بالشروع في إنهاء حياة صديقه بالجيزة: حاولت أضربه بالسكين في صدره

عاقبت محكمة جنايات الجيزة متهمًا بإنهاء حياة رجل مسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في التخلص من صديقه ببولاق الدكرور بالسجن المؤبد.

أقوال المتهم بالشروع في قتل صديقه

س\ما هي علاقتك بالمجنى عليه محمد ؟

هو صاحبي من زمان

س\ منذ متى تجمعكم تلك العلاقة؟

ج هو صاحبي من حوالي ١٥ خمسة عشر سنة ولحد دلوقتى.

س \وهل توجد فيما بينك وبينه ثمة خلافات ؟

ج لا عمرنا ما اتخانقنا مع بعض.

لماذا إذًا أقدامك على ارتكاب واقعة قتل المجني عليه / خالد والشروع في قتل المجنى عليه محمد ؟

ج علشان أنا جالي ها جس سمعته بيقول لى أقتلهم وأنهم بيكرهونى.

س\وما هو لنا ذلك الهاجس على وجه التحديد؟

ج هو منادى جوايا فى الوسواس قالي وأمرني إلى أروح أقتلهم.

س\ لماذا ؟

ج معرفش هو بيقول كده ليه لكن هو بيكرهنى

س\ منذ متى تنتابك تلك الحالة؟

ج أنا بقال كده حوالي ثلاث سنين

س\وهل تم عرضك على الطبيب المختص لعلاج تلك الحالة ؟

ج لا أنا مروحتش لدكتور .

س\ ولما عدم عرضك على الطبيب المختص؟

ج علشان أنا مفيش حاجة بس غير المنادي دا اللى بيأمرني

س\وهل تتعاطى ثمة مواد مخدرة؟

ج أيوة

من وما هي الجواهر المقدرة التي تتعاطاها؟

ج أنا بشرب حشيش .

س\ منذ متى وأنت تتعاطى تلك الجواهر المخدرة؟

ج من سنة ٢٠٠٥ ولحد دلوقتى بس مبشريش كثير يعني كل فين وفين.

س\ ومن أين كنت تستجلب تلك الجواهر المخدرة؟

ج هو ساعات ممكن صحابي في قعدة يدولى أشرب معاهم لكن أنا ميشتريش

س\ومتى كانت المرة الأخيرة لتعاطيك ذلك الجوهر المخدرة

ج أنا أخر مرة شربت فيها كانت يوم 10\7\2021 م .

س\وما ردة فعلك حين سماعك لذلك الهاجس حسبما قررت مسبقاً؟

أنا روحت علشان أموت محمد وعم خالد إمبابي.

س\وما دافعك لذلك؟

ج علشان المنادى اللى جوايا أمرني بكده وأنا بنفذ كلامه.

س\منذ متى اختمرت فكرة الخلاص من المجنى عليهما سالفي الذكر بذهنك ؟

ج هو الفكرة دى جاتلى قبل ما اروحلهم على طول يوم ٢۰۲۱/۷/۱۳ الساعة : العصر،علشان المنادي ساعتها ندالى وقال روح اقتلهم دلوقتي.

ج وماذا بشأن استعانتك بثمة أدوات أو أسلحة لتنفيذ مخطط الجريمة؟

ج هو أنا كنت رايحلهم بسكينة جبتها من تحت سلم بيننا اللى فى شارع يوسف كامل

س\وما هو وصف ذلك السلاح الأبيض؟

ج هي سكينة كبيرة بأيد ملقلوفة بفرو معزه وسنها حامي وفضى.

س \و أین احتفظت بذلك السلاح الأبيض؟

ج أنا حطيها في جنب البنطلون اليمين من جوه

س/ وهل كنت على علم بتواجد المجني عليه سالف الذكر بالحانوت محل عمله؟

ج أنا كنت رايح أقتله أنا كنت عارف انه موجود لانه بيشتغل في محله كل يوم.

س\وهل دار حوار فيما بينك وبين المجني عليه حينها؟

ج أيوة هو محمد جمال كان جوا المغسلة وطلعلى برا وأول ما طلع رحت مطلع السكينة من جنب البنطلون وقلتله انت بتكرهي ليه وعايز مي ايه.

س/وبماذا أجابك ؟

ج هو قال شيل السكينة دى وروح على شغلك ايه اللى انت بتعمله داد.

س/ و ما هى ردة فعلك تجاه ما ردده لك المجني عليه ؟

أنا ضريته بالسكينة اللي في أيدى بس هو رجع لورا على بسرعه .

والى أى المواضع وجهت للمجني عليه تلك الضرية ؟

ج أنا كنت موجهها ناحية صدره.