اعترافات المتهم بإزهاق روح مسن ومحاولة التخلص من صديقه بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم بإنهاء حياة رجل مسن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة التخلص من آخر ببولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عبد الرحمن. م" البالغ من العمر 29 عاما طالب بكلية التجارة في القضية رقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه قتل المجني عليه" خالد.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية و عقد العزم علي أزهاق روحه، اقترنت تلك الجناية بجناية أخري لأنه بذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه "محمد.ج" عمدا مع سبق الإصرار.

أقوال المتهم

س\ أين موطنك؟

أنا من ساعة ما أتولدت عايش فى بولاق الدكرور

ما هو مؤهلك التعليمي؟

ج أنا في سنة رابعة تجارة القاهرة جامعة مفتوحة

س\ ما هى حالتك الاجتماعية ؟

ج أنا أعزب

س/ ومع من تقيم تحديداً؟

أنا عايش مع أبوبا وأمى .

س\ وهل لديك أشقاء؟

ج أنا عندي اختي وعندها ٢٠ سنة وأخويا وعنده ٢٤ سنة.

س\ ما هى طبيعة عملك الحال؟

ج أنا بدير الورشة بتاعة أبويا وعمى خالد وبعملها الصيانة وبقابل الزباين.

س\وكم يدر عملك عليك من دخل؟

ج أنا يكسب فى الشهر حوالي ثلاث آلاف جنيه

س\ وهل يكفيك ذلك لتحمل تكاليف معيشتك ؟

ج أنا ساعات مبيقطينيش الفلوس فياخد فلوس من أخويا .

س/ وما هي علاقتك بالمجني عليه خالد ؟

ج هو شغال معايا في الورشة بتاعت أبويا.

س\ منذ متى عملك برفقته بذلك الحانوت ؟

ج أحنا بقالنا حوالي سنة تقريباً.

س/ وكيف كانت علاقتك به؟

ج علاقتي بيه كويسه أوى.

س/ وهل من ثمة خلافات فيما بينك وبينه؟

لا

س\ما هي علاقتك بالمجنى عليه محمد ؟

هو صاحبي من زمان

س\ منذ متى تجمعكم تلك العلاقة؟

ج هو صاحبي من حوالي ١٥ خمسة عشر سنة ولحد دلوقتى.

س \وهل توجد فيما بينك وبينه ثمة خلافات ؟

ج لا عمرنا ما اتخانقنا مع بعض.

لماذا إذًا أقدامك على ارتكاب واقعة قتل المجني عليه / خالد والشروع في قتل المجنى عليه محمد ؟

ج علشان أنا جالي ها جس سمعته بيقول لى أقتلهم وأنهم بيكرهونى.

س\وما هو لنا ذلك الهاجس على وجه التحديد؟

ج هو منادى جوايا فى الوسواس قالي وأمرني إلى أروح أقتلهم.

س\ لماذا ؟

ج معرفش هو بيقول كده ليه لكن هو بيكرهنى

س\ منذ متى تنتابك تلك الحالة؟

ج أنا بقال كده حوالي ثلاث سنين

س\وهل تم عرضك على الطبيب المختص لعلاج تلك الحالة ؟

ج لا أنا مروحتش لدكتور .

س\ ولما عدم عرضك على الطبيب المختص؟

ج علشان أنا مفيش حاجة بس غير المنادي دا اللى بيأمرني

س\وهل تتعاطى ثمة مواد مخدرة؟

ج أيوة

من وما هي الجواهر المقدرة التي تتعاطاها؟

ج أنا بشرب حشيش .

س\ منذ متى وأنت تتعاطى تلك الجواهر المخدرة؟

ج من سنة ٢٠٠٥ ولحد دلوقتى بس مبشريش كثير يعني كل فين وفين.

س\ ومن أين كنت تستجلب تلك الجواهر المخدرة؟

ج هو ساعات ممكن صحابي في قعدة يدولى أشرب معاهم لكن أنا ميشتريش

س\ومتى كانت المرة الأخيرة لتعاطيك ذلك الجوهر المخدرة

ج أنا أخر مرة شربت فيها كانت يوم 10\7\2021 م .

س\وما ردة فعلك حين سماعك لذلك الهاجس حسبما قررت مسبقاً؟

أنا روحت علشان أموت محمد ىوعم خالد إمبابي.

س\وما دافعك لذلك؟

ج علشان المنادى اللى جوايا أمرني بكده وأنا بنفذ كلامه.

س\منذ متى اختمرت فكرة الخلاص من المجنى عليهما سالفي الذكر بذهنك ؟

ج هو الفكرة دى جاتلى قبل ما اروحلهم على طول يوم ٢۰۲۱/۷/۱۳ الساعة : العصر،علشان المنادي ساعتها ندالى وقال روح اقتلهم دلوقتي.