تعتبر الرخصة الذهبية بمثابة الحل السحري للمستثمرين، حيث إنها الأداة الوحيدة لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين فى إجراءات الترخيص، فمن خلال الرخصة الذهبية يمكن للمستثمر الحصول على رخصة واحدة للمشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

ويأتي الهدف من إصدار تلك الرخصة التسهيل علي المستثمرين وأصحاب المشاريع الكبري لإقامة اعمالهم علي الأراضي المصرية بدون اي تعقيدات إدارية طويلة وروتين بطيء يجعل إقامة المشروع يفشل من قبل أن يبدأ.

ووفقًا للقانون، فإنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الرخصة سريان أحد الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار على مشروع أو أكثر مثل الحوافز الخاصة أو الحوافز العامة أو الحوافز الإضافية التى نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية عند إقامة مشروع

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ​159 لسنة 1981.

ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع معدة من قبل أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية "طرق، مياه، صرف صحى، كهرباء، اتصالات، معالجة مخالفات".

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.​