سيدات الصيد يتوجن بكأس منطقة الجيزة لكرة السلة (صور)

توج فريق سيدات كرة السلة بنادي الصيد، بكأس المركز الأول ببطولة منطقة الجيزة بعد الفوز على فريق البنك الاهلى ذهابا وإيابا في الدور النهائي ضمن منافسات البطولة مساء أمس.



التتويج بكأس منطقة الجيزة لكرة السلة

وقد حسم فريق الصيد اللقب بعد فوزه مساء اليوم فى مباراة الاياب بنتيجة 72-66 ويحصل البنك الأهلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية وجاء فى المركز الثالث والميدالية البرونزية نادي التوفيقية.

كما حصدت لاعبة الصيد سلمى بهجت جائزة أحسن لاعبة فى البطولة (MVP )

يضم الفريق اللاعبات ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري،نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين.

وكان فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد قد تمكن من التاهل لنهائى بطولة منطقة الجيزة عقب فوزه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 44/85 فى المباراة التى اقيمت بينهما بالدور قبل النهائى من البطولة.

الجهاز الفني والاداري:

احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، مازن تامر أخصائي، محمد عطا عامل ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

كأس منطقة الجيزة لكرة السلة