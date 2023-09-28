الصيد يهزم الزمالك ببطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة 17سنة ناشئين

استطاع فريق 17 سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز على نظيره نادي الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين، بملعب نادى حدائق الأهرام فى اطار منافسات بطولة منطقة الجيزة.

مثل صيد الدقي اللاعبين: خالد عمرو سند، احمد محمد حسين، عمر أحمد مختار، حازم محمد كمال، عمر مصطفي محمود، حسن ايمن محمود، ياسين مازن محمد، عمر محمد هشام، عبدالله احمد محمد، على صفوان، ادم محمد عبد الرؤف، بدر احمد الرؤف، يوسف محمد رفعت، كريم محمد حسين، مصطفي محمد مصطفي، على طارق عبدالمنعم، ياسين احمد علي، فارس محمد، يوسف مطر، عبدالرحمن مختار، عمران أشرف.

الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، احمد عبد الحليم مدرب الفريق، جيلان فضل محلل تقني، وائل حسين مدرب أحمال، دكتور احمد الزيات طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعه خدمات معاونة.