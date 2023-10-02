الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يُنهي استعداداته لانطلاق دوري القسم الثالث لكرة القدم

فريق الكرة الأول
فريق الكرة الأول بنادي الصيد

 أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصيد استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثالث، المقرر انطلاقه يوم 7 أكتوبر 2023.

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 ويفتتح فريق الصيد أولى مبارياته فى الأسبوع الأول بمواجهة فريق صول يوم السبت المقبل فى الرابعة عصرًا على ملعب النجوم.


 مجموعة الصيد:

 ويقع الصيد فى المجموعة الخامسة بدورى القسم الثالث بجانب أندية المعادى والإعلاميين ودياموند وكسكادا وأورانج ومنشية ناصر وصول وحدائق الأهرام وحلوان العام وأطفيح وأسمنت حلوان وأبو النمرس وبشتيل.

 مباريات ودية:


 وكان فريق كرة القدم بنادي الصيد استهل أولى مبارياته الودية بالفوز على نادي الدقي بنتيجة 5 - 1، والفوز على نادى مصر مطروح بنتيجة 3 - 2، وحقق الانتصار في المباراة الثالثة أمام نادى مصر السلوم بنتيجة 2 - صفر.
 كما تمكن الفريق من هزيمة نادي ألماظة بنتيجة 5 - صفر، والفوز على نادي العمرانية 3 - 1، قبل أن يتلقى الهزيمة على يد نادي الشرقية للدخان بنتيجة 3 - 2.
 الجهاز الفنى والإدارى: المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم ومدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفى، المدير الإداري عبدالله عكاشة، طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور أمجد فوزي، أخصائي مساج الكابتن عبدالعزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب حجاج محمد ومحمد سعد.

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