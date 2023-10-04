الذهب يتجه صوب أدنى مستوى في 7 أشهر

عادت أسعار الذهب العالمي، في الانخفاض من جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2023، لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أميركية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1819 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9 بالمئة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

استمرت خسائر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة السابعة على التوالي وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1826 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال تداولات الأمس بنسبة 1.1%، وفق تحليل جولد بيليون.