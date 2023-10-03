الأوقاف تعقد 64 ندوة علمية بعنوان "الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله"

أقيمت مساء الاثنين بعد صلاة العشاء (64) ندوة علمية تحت عنوان: "الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله"، حيث أكد العلماء أن الدعاء للوطن جزء من تعميق الانتماء إليه، وأن ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن الوطنية الحقيقية ليست شعارات تردد وإنما هي عطاء حقيقي جهد وتعب وعرق وعطاء.

وأوضحت الأوقاف أن الندوات جاءت على النحو التالي، ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب - القاهرة الجديدة، ومسجد الأشراف الكبير كفر الشرفاء البركة، ومسجد السيدة خديجة بالشروق.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد عبد المنعم رياض ببنها، ومسجد أحمد الصغير - مدينة السعادة – شبرا، ومسجد الساحة الجديد - شبين القناطر، ومسجد خالد بن الوليد بنها، ومسجد السيدة خديجة الحي الأول.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد السلام الشال بطنطا، ومسجد عبد الحي خليل المحلة، ومسجد الشيخة نور الصباح طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد الشناوي - ش الجيش مدينة المنصورة، ومسجد الجوهرة - ش جيهان المنصورة، ومسجد ٦ أكتوبر - مدينة المنصورة، ومسجد الرحمة دكرنس، ومسجد الكبير - قولنجيل – المنصورة، ومسجد الشهداء- البهو فريك أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن المحطة، ومسجد بدر الشيخ زايد الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الوحدة- سيدي سالم غرب، ومسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومسجد الخياط كفر الشيخ، ومسجد الشريف بدسوق، ومسجد الشهيد زايد دسوق.

مديرية أوقاف مطروح

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد العوام ش الكورنيش مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة مركز الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد محمد حسن الغمراوي حي الرمد - بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد المعز الوليدية جنوب المدينة، ومسجد الأموي الكبير العتبة الزرقاء غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني شرق المدينة، ومسجد الكبير بالوليدية - شمال المدينة، ومسجد المجاهدين غرب أسيوط، ومسجد التقوى - ش ثابت أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد الجامع – سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد الفاروق - شبين الكوم، ومسجد الهدي النبوي شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد العارف بالله – سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، ومسجد آل حجازي - بني حميل، ومسجد آل تفادي – طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد أحمد النجم بندر الأقصر، ومسجد الحسيني طفنيس، ومسجد الشيخ موسى الإقالتة بالقرنة، ومسجد العتيق كورنيش النيل، ومسجد الخلفاء – أرمنت، ومسجد الرحمن بأرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية بدمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد العمدة - سقارة البدرشين، ومسجد نور الإسلام شارع الهرم، ومسجد علي بن أبي طالب – العمرانية.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الشيخ جودة منيا القمح، ومسجد البيه منيا القمح، ومسجد الفتح ديرب نجم، ومسجد النمرسي الزقازيق، ومسجد عبد العزيز حجازي شرق الزقازيق، ومسجد المدينة المنورة شرق الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر – بالعريش، ومسجد أم القرى كرم أبو نجيلة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد عمر بن الخطاب -الصفا- عتاقة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد حسن علام سموحة، ومسجد حاتم – سموحة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المنشية طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الكبير - بندر دير مواس.