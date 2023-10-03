علماء الأوقاف يتحدثون عن “حفظ الوطن” في أسبوع الكليات الست

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الاثنين 2 أكتوبر 2023م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "حفظ الوطن من الكليات الست"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن قضية بناء الدول والحفاظ على الأوطان وفهم التحديات التي تواجه الأوطان أمر يحتاج إلى وعي كبير وحكمة بالغة وخبرة واسعة في إدارة الدول في عالم كثير التشابك والتعقيد، وأن الوطنية الصادقة ليست أقوالًا أو مجرد شعارات ترفع إنما هي عطاء حقيقي، وأن كل وطني يحرص على نشر روح التراحم والتكافل، وأن هذه هي الروح التي يجب أن تسود بين الناس سواء من منطلق ديني أم من منطلق وطني أم من منطلق إنساني، مع التحذير من الجشع والغش والاحتكار والاستغلال، فالتاجر الصدوق لا ترفعه صلاته ولا صدقته بقدر ما ترفعه أمانته وحرصه على المجتمع ومراعاته لظروف الناس.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فاطمة الزهراء (رضي الله عنها).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهداء.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشية.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي رحيم.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي ناصر.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد خليفة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة والمغفرة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشاوي.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي بشر الشيخ.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسال.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمل بالخارجة.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أحمد أبو الخير.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شرف الدين.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير أدريجة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أم غرباب.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.