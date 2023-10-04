الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة بوابات المقابر بالمنوفية

سرق مدافن بالمنوفية
سرق مدافن بالمنوفية

بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الإدعاء بسرقة بوابات المدافن وإنتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية. 

 

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توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن.. وبسؤال (مستخدم الحساب) أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصاً على حرمة الموتى.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن. 

 

 كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط عدد (13 شخص) بحوزتهم ( 9,030 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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