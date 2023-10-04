غزت المدن.. ماهي حشرة بق الفراش؟ وما أسباب ظهورها؟

مع معاناة فرنسا من انتشار كثيف لحشرة بق الفراش، وهو ما يشكل مخاوف عارمة من تعطل القدرة على استمرار الحياة بشكل طبيعي وتدهور الوضع بشكل كبير، يبحث الكثير من الأشخاص عن حشرة بق الفراش وأسباب ظهورها حتى يتم تجنب تلك الأسباب.

عن انتشار حشرة البق في فرنسا، أبلغ مستخدمو الكثير من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود حشرة البق خلال الأسابيع الأخيرة، مع تدفق الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات، وهو ما وثقه فرنسيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعهدت الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار حشرة البق، وأكدت أنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا للجهات الموفرة لخدمات النقل، بهدف اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأوليمبية.

وترصد بوابة الوفد في سياق التقرير الآتي معلومات عن حشرة بق الفراش وأسباب ظهورها:

ماهي حشرة بق الفراش؟

بق الفراش عبارة عن حشرة صغيرة الحجم تشبه في حجمها حبة الملح، ذات لون بني تتغذى على الدم، تظهر عادة في الليل، تعيش في درجات الحرارة المعتدلة إلى حد ما، كما أنها تتكاثر بشكل سريع، حيث تفقس الأنثى الواحدة منها ما يصل إلى ٣٠٠ حشرة في المرة.

أسباب ظهور حشرة بق الفراش:

يتغذى البق على دم الحيوانات والإنسان، وعندما تجد هذه الحشرات مصدر غذائها فإنها تظهر وتختبئ في تلك الأماكن، وخصوصًا في الأماكن التي يبقى فيها الإنسان ساكنًا لفترات طويلة مثل الكرسي، والأريكة، والسرير بشكلٍ خاص، إذ ينجذب البق لثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفّس ويمتص الدم ويتغذّى عليه.

كما قد يكون السبب قلة أو عدم تعريض المنزل والفراش من الداخل لأشعة الشمس، إذْ إن هذه الحشرة تميل إلى الأماكن الرطبة والمغلقة، إضافة إلى وجود بعض الحيوانات الأليفة داخل المنزل والتي من الممكن أن تحوي في أجسادها حشرة بق الفراش.

من الأسباب أيضًا أنه قد يحتوي الأثاث القديم والمستعمل على بق الفراش، وعند إدخاله إلى المنزل ينتشر في جميع أنواع المفروشات سواء السرير أو السجاد.