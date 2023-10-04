وزير الصحة الجزائري ينفي تفشي حشرات "بق الفراش" في الجزائر

أعلن وزير الصحة الجزائرى، عبد الحق سايحى، إنه لا وجود لحشرة "بق الفراش" في الجزائر، مؤكدا أنه أعطى التعليمات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح سايحي في تصريح صحفي أن مصالح القطاع متواجدة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية بحيث تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بحسب ما نشرت وكالة "الشروق" الجزائرية.

وأشار سايحي إلى أن هذا المرض قديم وأصاب فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، معتبرا أن انتشار هذه الحشرة له علاقة بالنظافة.

وتابع "العائلات الجزائرية نظيفة، ولدينا أشعة الشمس التي تقضي على مثل هذه الظواهر فليس هناك تخوفات"، بحسب الوكالة.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية ستجتمع هذا الأسبوع لوضع "خطة عمل" لمكافحة "بق الفراش"، معربة عن قلقها من عودة هذا النوع من الطفيليات إلى البلاد، حيث رصدت حشرات البق في دور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي.

وبقّ الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم لتسبب تهيجا جلديا لدى بعض الأشخاص.

كما تتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تمتص الدم بشكل منتظم للبقاء على قيد الحياة ومواصلة نموها.

وكانت قد اختفت هذه الحشرات في خمسينيات القرن العشرين، قبل أن تعاود الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة.