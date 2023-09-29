بق الفراش يغزو فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية

حذرت سلطات باريس من ضرورة القيام بإجراءات عاجلة ضد بق الفراش، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

ورصدت السلطات الفرنسية تلك بق الفراش في القطارات ودور السينما في الأسابيع الأخيرة، وأيضا في المنازل والمستشفيات، وتجبر هذه المشكلة الآن وزير النقل في البلاد على إتخاذ إجراءات لحماية الركاب.

وتواجه فرنسا مشكلة بق الفراش، حيث حذرت الحكومة من ضرورة معالجة هذه الآفات قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حسبما ذكرت سكاي نيوز البريطانية.

تأثرت العاصمة الفرنسية بشكل خاص بغزو بق الفراش الذي أصبح مشكلة أكبر في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال، وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، على موقع أكس المعروف سابقًا باسم تويتر: "سأجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لتقديم معلومات حول الإجراءات المتخذة لصالح الركاب".

جاء منشوره بعد يوم من قيام إيمانويل جريجوار، النائب الأول لرئيس بلدية باريس، بكتابة رسالة نيابة عن مجلس المدينة يدعو فيها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى التحرك بشأن "الآفة".

كتب إيمانويل جريجوار، بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها على هذا النحو.

وأضاف: يجب على الدولة أن تجمع بشكل عاجل جميع المعنيين من أجل سن خطة عمل مناسبة لهذه الآفة بينما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين في عام 2024."

قال إن هذا يمكن أن يساعد السكان القلقين بشأن توفير تدابير مكافحة الآفات بمجرد اكتشاف الإصابة. وأضاف أن المدينة تطلب من الحكومة تنظيم اجتماعات لمكافحة الآفات.

وفي أغسطس، نشرت إحدى مستخدمي إكس صوراً تظهر ما قالت إنها علامات على جسدها من بق الفراش الذي اصيبت به من مقعدها في إحدى دور السينما في باريس.