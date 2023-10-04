يد الأهلي يستهل مواجهات الأدوار الاقصائية ببطولة أفريقيا .. اليوم

يلتقي الفريق الاول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء نظيره فريق نزيكو الكاميروني، لحساب منافسات دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في دولة الكونغو برازافيل.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو استمرار الفوز والمنافسة للفوز باللقب الافريقي.



وعلى هامش الاستعدادات للقاء عقد ديفيد ديفيز، المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في المباراة وتقديم أفضل ما يمكن من أجل استمرار العروض القوية التي يقدمها الفريق.

قائمة فريق رجال يد الأهلي بالبطولة ..

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.