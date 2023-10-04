الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة سلة الأهلي وطنجة المغربي في البطولة العربية للأندية

فريق كرة السلة الأول
فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، أمام نظيره مجد طنجة المغربي، في إطار المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، بالبطولة العربية للأندية.

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موعد مباراة الأهلي وطنجة المغربي

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي مع مجد طنجة المغربي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ولعب فريق سلة الأهلي جولتين بالبطولة، في مرحلة دور المجموعات، استطاع المبارد الأحمر تحقيق الانتصار في المباراة الأولى على دجلة الجامعة العراقي، وهزم في الجولة الثانية نظيره الاتحاد الليبي.

وتقام البطولة العربية لكرة السلة للأندية، حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر منافساتها حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

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