الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إحتفالاً بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة 

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة , قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى بداية العام الدراسى الجديد , كما نظمت عدداً من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاءاً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ.

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الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر



من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة ، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن ، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم .

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