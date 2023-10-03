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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

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وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للمصريين، وتؤكد صلابة وجسارة قواتنا المسلحة، والتي استطاع فيها الجندي المصري التفوق على الأسلحة والعتاد، وتمكن من إيجاد حلول عبقرية قلبت الموازين لصالح مصر.

وأضاف أن انتصار أكتوبر المجيد، ضرب أكبر معاني التضحية والفداء والبطولة من رجال القوات المسلحة، حتى تمكن رجال القوات المسلحة من أن يسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.

وأختتم جبر: «ندعوا الله أن يحفظ مصر وقواتها المسلحة من كل سوء وأن تظل راية الوطن خفاقة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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