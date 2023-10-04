إصابة 6 مواطنين في انقلاب سيارة على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أسفر عن اصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة أجرة يستقلها 6 أشخاص، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تجديد حبس كوافيرة عذبت طفلا حتى الموت في المنيرة الغربية



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس كوافيرة متهمة بتعذيب طفل حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية إحدى الدول العربية به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفاة 3 شباب في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى 3 شباب مصرعهم فى حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزى بنطاق مركز بيلا بكفر الشيخ، بسبب القيادة بسرعات عالية أثناء التسابق بين بعضهم البعض، لينتج عن ذلك إصابتهم بإصابات بالغة توفوا على إثرها متأثرين بإصابتهم داخل استقبال مستشفى بيلا المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه وفاة 3 شباب متأثرين بإصابتهم داخل مستشفى بيلا المركزي.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، وكذلك مستشفى بيلا المركزي، حيث تبين وفاة كل من عبد الرحمن مسعود عبد الحق 18عاما، ورمضان محمد جودة 18 عاما، ومحمود خالد عبد المقصود 18عاما، وجميعهم مقيمين بقرية سريوة الكبري التابعة لمركز بيلا.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بيلا، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالحادث وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، التي قررت بدفن جثامين الشباب بمعرفة أهليتهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين

أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.