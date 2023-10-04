موعد خفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.. فيديو

أكد الكاتب جمال حسين، أن نصر أكتوبر المجيد 1973 عيد قومي حميد في نفس كل مصر، يجعله يشعر بالفخر والتقدم، لافتًا إلى أنه نصر أشاد به العالم أجمع وأعاد الكرامة والعزة لكل مصري.

أسعار السلع الاستراتيجية

وأوضح جمال حسين خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الزعيمين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر سنة حميدة تقام كل عام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

ولفت إلى أن المصريين أجمع يقدرون دور القوات المسلحة من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن، مشيدا بلقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي له العديد من المدلولات الحميدة، بالتزامن مع التحديات والتغيرات التي يشهدها العالم الآن.

أشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك أخبارا سارة لكل مواطن بشأن مبادرة «خفض الأسعار» للسلع الاستراتيجية في السوق، منوها أن كل أطراف المعادلة حضرت الاجتماع وتم الاتفاق على عدد من النقاط للإفراج عن السلع من الجمارك، علاوة على توفير المكون الدولاري في الأسواق.

وتابع: لدى بعض التجار جشع في التربح من البيع، وهنا يأتي دور الرقابة الممثل في جهاز حماية المستهلك، موجهًا بأنه كان من الضروري أن يحضر مسئولي مباحث التموين في الاجتماع؛ من أجل وضع آلية تعامل مع كل تاجر يرفع السعر بشكل مبالغ فيه، والتي تتمثل في نزول مسؤولي المتابعة، مضيفا: بداية من الثلاثاء المقبل سنشعر بتحسن كبير في الأسعار، وهذا ما ينتظره المواطن منذ فترة كبيرة.