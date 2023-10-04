مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة ضمن رؤية مصر 2030

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ضمن رؤية مصر 2030.. مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة".

مجالات حماية البيئة والمناخ

وقال التقرير إن الدولة تعمل على تعزيز العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ بهدف الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتقليل الهدر والنفايات ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها.

وأضاف التقرير، أنه تم تحديد نسبة 10% كحد أقصى للفاقد المائي من معالجة المياه، وأنه يتم العمل على تأسيس 51 مصنعا لإعادة التدوير و421 محطة لمعالجة مياه الصرف.

ولفت التقرير إلى أنه وفقًا لخطة الدولة لتدشين مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة، فإنه تم تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس، كما تم تدشين أول مصنع في العالم بتحويل المخلفات إلى هيدروجين، وأنه تم تشغيل أول محطة لإنتاج الهيدروجين في العين السنة بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات.

وتابع، إنشاء أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة 5.6 مليون م3 /اليوم ببحر البقر، أسهم في إنشاء محطة الحمام بطاقة 6.5 مليون م3/ اليوم في تقدم مكانة مصر العالمية في ذلك المجال.

واختتم التقرير، أن سنوات الاستقرار والتنمية جعلت مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل.