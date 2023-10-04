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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

يواجه فريق بورتو نظيره برشلونة، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال.

 

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تشكيل برشلونة المتاوقع أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

في خط الوسط: روميو، جوندوجان، جافي.

في الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، ليفاندوفسكي.
 

موعد مباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة فريقي بورتو وبرشلونة الليلة بدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال

 وتذاع مباراة برشلونة ونظيره بورتو الليلة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي إن سبورتس 2.

 

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