قائمة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا.. غياب نجم الفريق

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن القائمة النهائية للاعبين للمواجهة المرتقبة أمام فريق بورتو البرتغالي والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وياجه فريق برشلونة وبورتو يوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "دراجاو" في البرتغال بقيادة الحكم الإنجليزي الدولي، أنتوني تايلور.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد لاعب الفريق الشاب، مارك كاسادو، مع غياب رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج للإصابة.

رافينيا يغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو. سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي،، جواو فيليكس، لامين يامال.