رسميًا.. برشلونة يُعلن تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2026

أعلن نادى برشلونة بشكل رسمي اليوم الإثنين ، تجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال، بشكل رسمي حتى عام 2026، بشرط جزائى مليار يورو.

ونشر النادى الكاتالوني بيانا رسميا عبر موقعه قائلًا:"سيوقع لامين يامال لاعب نادي برشلونة عقدًا جديدًا اليوم الإثنين".

لامين يامال لاعب برشلونة



قائمة برشلونة

و كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن القائمة النهائية للاعبين للمواجهة المرتقبة أمام فريق بورتو البرتغالي والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة وبورتو يوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "دراجاو" في البرتغال بقيادة الحكم الإنجليزي الدولي، أنتوني تايلور.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد لاعب الفريق الشاب، مارك كاسادو، مع غياب رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج للإصابة.

رافينيا يغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو. سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي،، جواو فيليكس، لامين يامال.

تقييم اللاعبين خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي

وحقق برشلونة الانتصار في أربعة مواجهات وتعادل في لقاء وحيد خلال منافسات الشهر المنقضي، على الجانب الأخر نادي ريال مدريد الذي حقق الفوز في أربعة مواجهات وخسر لقاء وحيد كان من أتلتيكو مدريد.

من خلال التقييم للاعبين خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي فإن اللاعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد هو الأفضل خلال منافسات الشهر المنقضي بتقييم 7.89 درجة.

تشكيل شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

شهد تشكيل شهر سبتمبر وجود 3 لاعبين من برشلونة و 2 من لاس بالماس، بجانب 2 من نادي ريال مدريد ولاعب وحيد من أندية إشبيلية وجيرونا وغرناطه.

وضم تشكيل شهر سبتمبر كل من:-

في حراسة المرمى: فاليس "لاس بالماس".

في خط الدفاع: كانسيلو "برشلونة" كوندي "برشلونة" بادي "إشبيلية" كاردونا "لاس بالماس".

في خط الوسط: كوبو "ريال سوسيداد" وبيلينجهام "ريال مدريد" وجافي "برشلونة" وسافيو "جيرونا".

في خط الهجوم: خوسيليو "ريال مدريد" بوي "غرناطة".