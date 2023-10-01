لاعبو برشلونة يسيطرون على تشكيل شهر سبتمبر بالدوري الإسباني

سيطر لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على التشكيل المثالي لـ الدوي الإسباني في شهر سبتمبر، الذي شهد خمسة مواجهات على مدار الشهر بالكامل، بالرغم أن الجولة مازال يتبقى فيها 4 مواجهات.

حقق برشلونة الانتصار في أربعة مواجهات وتعادل في لقاء وحيد خلال منافسات الشهر المنقضي، على الجانب الأخر نادي ريال مدريد الذي حقق الفوز في أربعة مواجهات وخسر لقاء وحيد كان من أتلتيكو مدريد.

من خلال التقييم للاعبين خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي فإن اللاعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد هو الأفضل خلال منافسات الشهر المنقضي بتقييم 7.89 درجة.

تشكيل شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

شهد تشكيل شهر سبتمبر وجود 3 لاعبين من برشلونة و 2 من لاس بالماس، بجانب 2 من نادي ريال مدريد ولاعب وحيد من أندية إشبيلية وجيرونا وغرناطه.

وضم تشكيل شهر سبتمبر كل من:-

في حراسة المرمى: فاليس "لاس بالماس".

في خط الدفاع: كانسيلو "برشلونة" كوندي "برشلونة" بادي "إشبيلية" كاردونا "لاس بالماس".

في خط الوسط: كوبو "ريال سوسيداد" وبيلينجهام "ريال مدريد" وجافي "برشلونة" وسافيو "جيرونا".

في خط الهجوم: خوسيليو "ريال مدريد" بوي "غرناطة".