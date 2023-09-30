برشلونة يُعلن تفاصيل إصابة رافينيا في بيان رسمي

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم السبت، تفاصيل إصابة رافينيا وذلك بعد إصابته في مباراة إشبيلية مساء أمس الجمعة، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتم استبدال البرازيلي رافينيا في الدقيقة 37 بزميله الشاب، فيرمين لوبيز خلال مباراة برشلونة و إشبيلية.

بيان برشلونة الرسمي عن إصابة رافينها

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة رافينيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وتمكن فريق برشلونة رغم إصابة رافينها في تحقيق الفوز على حساب إشبيلية بنتيجة 1-0 على ملعب "مونتجويك" بهدف أحرزه، سيرجيو راموس، بالخطأ في مرماه.