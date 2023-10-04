يتقابل فريقا بورتو وبرشلونة، مساء اليوم، على ملعب "الدراجاو"، بالبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024.

موعد مباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

وتقام مباراة فريقي بورتو وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم بث اللقاءعبر قناة بي إن سبورتس 2.

تقييم فريق برشلونة

وفي سياق متصل، من خلال التقييم للاعبين خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي فإن اللاعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد هو الأفضل خلال منافسات الشهر المنقضي بتقييم 7.89 درجة.

تشكيل شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

شهد تشكيل شهر سبتمبر وجود 3 لاعبين من برشلونة و 2 من لاس بالماس، بجانب 2 من نادي ريال مدريد ولاعب وحيد من أندية إشبيلية وجيرونا وغرناطه.

وضم تشكيل شهر سبتمبر كل من:-

في حراسة المرمى: فاليس "لاس بالماس".

في خط الدفاع: كانسيلو "برشلونة" كوندي "برشلونة" بادي "إشبيلية" كاردونا "لاس بالماس".

في خط الوسط: كوبو "ريال سوسيداد" وبيلينجهام "ريال مدريد" وجافي "برشلونة" وسافيو "جيرونا".

في خط الهجوم: خوسيليو "ريال مدريد" بوي "غرناطة".