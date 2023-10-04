برشلونة ضيفًا ثقيلًا على بورتو بدوري أبطال أوروبا الليلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بورتو نظيره برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع فريق برشلونة تحقيق الانتصارعلى نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، فى مستهل مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى.

وعلى الجانب الأخر، فاز بورتو على حساب نظيره رويال شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف بالجولة الأولى بذات البطولة.

قائمة برشلونة

وشهدت قائمة برشلونة تواجد لاعب الفريق الشاب، مارك كاسادو، مع غياب رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج للإصابة.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

في الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

في الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو. سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز

في الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي،، جواو فيليكس، لامين يامال.