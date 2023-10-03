ساندرو روسيل: نيجريرا حصل على أموال من برشلونة مقابل عمله

أعترف ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الأسبق، بإن نيجريرا، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم حصل على أموال من مجلس إدارة البارسا السابق، نظير عمله الذي كان يقوم به.

وشدد روسيل على أن نيجريرا لم يحصل على أمول إلا بسبب عمله، ومن أجل السرية فلا يمكن أن تتسرب هذه المعلومات وأن تتداول بين الجميع.

تصريحات روسيل رئيس برشلونة الأسبق

تحدث ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الأسبق، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفون" الإسبانية، حيث قال: "رئيس لجنة الحكام السابق نيجريرا لم يحصل على الأموال إلا من خلال عمله مع البلوجرانا".

وتابع: "حتى نكون منصفين ولأن هناك سرية في تداول المعلومات، فلا يمكن أن تتداول هذه المعلومات بين الجميع".

وأضاف روسيل تصريحاته: "بالطبع كنا نمتلك فريقًا رائعًا، ميسي وتشافي وإنييستا، وكذلك بوسكيتس وألبا، بجانب العديد من اللاعبين الرائعين، بالإضافة إلى ذلك مدربهم كان بيب جوارديولا، وهناك من يوجه إلينا الاتهامات بأننا كنا نفوز بسبب قضية نيجيريرا، وهذا أمر سخيف للغاية".

وأكمل: "أيضًا وجهت إلينا اتهامات بجريمة قتل دون ظهور الجثة، لم يكن هناك مقتول حتى تتهم القاتل، هذا هو الواقع، وربما البعض لا يريد تصديقه".

وأردف روسيل تصريحاته: "بالتأكيد قاموا بالتحقيقات، لم يحصل منهم مباراة واحدة فاز بها فريقنا بفضل الحكام، كما وجهت إلينا اتهامات دون وجود أي دليل، خلال وجودي واجهت تلك الاتهامات، لكن الآن أطالبهم جميعًا بأن يجدوا مباراة واحدة تلقينا فيها مساعدة من التحكيم".

وأتم رئيس برشلونة تصريحاته: "لابد أن أظهر العديد من المباريات التي تضرر فيها برشلونة بسبب التحكيم، فقد خسرنا لقب الدوري بسبب خطأ اعترف به الحكم بعد ذلك".