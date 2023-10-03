رئيس برشلونة الأسبق يعلق على قضية نيجريرا

علق ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الأسبق، على قضية نيجريرا، نائب رئيس لجنة حكام الدوري الإسباني السابق، حيث أُتهم بإن البارسا قدم له أموال لتعيين حكام بعينها لإدارة المباريات.

وأكد روسيل أنه كان على علاقة بنيجيريرا، حيث كان الأمر طبيعيًا لأنه يقوم بإعداد تقارير للحكام منذ فترة طويلة.

تصريحات روسيل

تحدث ساندرو روسيل، قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "بالفعة كنت على علاقة بـ نيجيريرا، وذلك لأنه الشخص الذي يقوم بإعداد تقارير الحكام منذ فترة طويلة، كما أن أمر طبيعيًا مثلما يحدث في أي مكان في العالم".

وتابع: "لم أعرف هذه الأموال قبل الكشف عنها في القضية، لكن هذا يحدث كل 4 أو 5 سنوات مع برشلونة".

وأكمل: "في الماضي ظهرت قضية شباب لاماسيا، وكذلك قضية فياراتو، والآن هذه القضية، ولن يتوقف الأمر هنا، سيحاولون إظهار قضايا أخرى بعد سنوات".

وأضاف: "إدارة البارسا كانت تدفع 4 آلاف يورو في العام من أجل الحصول على تقارير التحكيم، وهذا أمر طبيعي، لكن يجب أن نضع الأمور في السياق الصحيح لها".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يواجه اتهامات من شرطي إسباني سابق يدعي بإن رئيس الملكي قدم أموالًا للعديد من الحكام نظير تعيين حكام بعينهم خلال المباريات.