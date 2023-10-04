دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن دمج المفاهيم الحديثة في المناهج الدراسية لطلاب المدارس بمختلف الصفوف التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك المفاهيم الحديثة مثل: ريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض.

لفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بدمج تلك المفاهيم في المناهج الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المناهج الدراسية في مختلف الصفوف التعليمية يتم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية.

تطوير المناهج الدراسية

ونوه وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، بمشاركة جميع الأطراف والخبرات ذات الصلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تطوير المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية يعد امتدادًا لتطوير المرحلة الابتدائية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق عدد من المستهدفات المتمثلة في تطوير المناهج الدراسية التي تعد الطلاب بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك يتم بالتوازي مع تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة.

وشدد وزير التربية والتعليم على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية وهو ما يتم تنفيذه حاليا والذي أثبت نجاحا كبيرا في تحقيق أهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى رؤية الوزارة لتطوير مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن أساسيات التطوير هي الإسراع التعليمي وحرية الاختيار وتعدد المحاولات.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه سيتم في هذا الإطار إطلاق حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للوصول إلى الآليات المناسبة لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتركيز على القيم المطلقة وأن يتم تدريسها من خلال الأنشطة وليس كمعلومات فقط مع وجود قدوة للطلاب لتعلم القيم الوجدانية.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتدريس المناهج الدراسية القومية وكتاب القيم والأخلاق.



واستطرد وزير التربية والتعليم أنه جارى إعداد حقيبة تدريبية حول دور المدرسة فى ترسيخ قيم المواطنة للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس، وتفعيل دور المدرسة فى إبراز المواطنة بمفهومها الواسع والولاء والانتماء والمشروعات القومية.

