التعليم تفسر سبب إدراج سيرة سميحة أيوب في المناهج

فسرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبب إدراج سيرة سميحة أيوب في المناهج الدراسية للصف السادس الابتدائي.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة.

يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

إدراج سيرة شخصية سميحة أيوب في المناهج الدراسية

وأضاف متحدث التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من إدراج سيرة شخصية سميحة أيوب هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

ةأكد المتحدث الرسمي أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب ليس لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمط له بصلة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.

وأدرجت وزارة التربية والتعليم السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب، بمناهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وتم إضافة نبذة مختصرة ومعلومات عن شخصية الفنانة سميحة أيوب ضمن الأنشطة والمهارات المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي.

وتعد الفنانة سميحة أيوب من الشخصيات التي أثرت في المسرح المصري والعربي، وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي، كما أنها نموذج وحالة خاصة لها دور تاريخي وكبير في المسرح.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من تطوير نناهج الصف السادس الابتدائي، والذي يطبق على الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء بناء المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية بعد وصع الإطار العام للمناهج.