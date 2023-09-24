رابط المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب المدارس تحميل المناهج الدراسية مجانًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية مميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تعمل على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وتتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

رابط المناهج الدراسية:

ولتحميل المناهج الدراسية لجميع الصفوف المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).









وأعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.

وينتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام في العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير 2024، وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

