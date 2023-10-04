الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يعلن انتهاء أزمة غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

أعلن أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش بدون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس" 

وأضاف: "مسؤولو الزمالك موافقين على العرض أو بيتجهوا للموافقة، عشان عدم الموافقة هيخلوا الفلوس تيجي بعد 6 أو 7 شهور، والموقف مفيهوش عناد، إنت بتعمل لمصلحة المكان اللي انت شغال فيه"

وتابع: "كهربا دفع فلوس الاستئناف انهاردة اللي هي الـ ألف فرانك سويسري ولكن بعد يوم 20 أكتوبر أزمة كهربا هتنتهي تماما، المجلس المنتخب اللي جاي هيقبل العرض اللي هو بـ 2 مليون دولار و100 في مقابل إن الزمالك يحصل على الأموال دلوقتي خاصة إن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك قررت تأجيل حسم هذا الملف للمجلس المنتخب"

اختتم: "الزمالك في حاجة للفلوس دي دلوقتي، وأزمة كهربا خلاص خلصت"

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