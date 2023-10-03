عمر هريدي يعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا

أعلن عمر هريدي المرشح على رئاسة نادي الزمالك ، عن حصول على غرامة محمود كهربا كاملة في حاله نجاحة في انتخابات الزمالك القادمة .

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ووعد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة، جماهير القلعة البيضاء بالحصول على غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي.

أكد هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد حال الحصول على تفويض من النادي، ولن أبيع أى لاعب من النادي".

أضاف في تصريحاتة إلى : " لابد أن يكون رئيس نادي الزمالك رجل دولة، والمحلات التجارية مأحد أهم موارد نادي الزمالك المالية".