ديفيد ديفيز: الخبرة سلاح الأهلي في بطولة أفريقيا لليد

قال ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن أجواء المنافسة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل، لا تختلف عن تلك التي واجهها الفريق في بطولة كأس الكؤوس الماضية؛ مشددًا على أن الفرق الإفريقية أصبحت مألوفة بالنسبة للجهاز واللاعبين وأنها تمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأكد أن بداية البطولة كانت صعبة على الفريق، وهو الحال دائمًا في انطلاقة أي منافسات جديدة، وأن الفريق يتحسن يومًا بعد يوم، ويتطور على مستوى الأداء والنتائج، معبرًا عن رضاه عن حالة اللاعبين بشكل عام، والذين بجعبتهم الكثير من الخبرة التي تمثل سلاحًا مهمًّا يجعل الفريق عازمًا على حصد اللقب.

وشدد على أن إدارة النادي وفرت كل متطلبات الجهاز الفني سواء من خلال فترة الإعداد أو التعاقدات التي جرت قبل الموسم، وأنه اكتفى بهذه المجموعة ولم يطلب ضم عناصر جديدة سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين.

وأوضح أن قائمة الفريق مكتملة، وتضم 20 لاعبًا بعد عودة اللاعبين المصابين منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم تصعيدهم من فريق مواليد 2002، وبالتالي الفريق ليس في حاجة إلى التعاقد مع عناصر جديدة.