الفيحاء يحقق الانتصار الأول بدوري أبطال آسيا على باختاكور

حقق فريق نادي الفيحاء السعودي الانتصار على نظيره فريق باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفيحاء يحقق الانتصار الأول بدوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب عبدالحميد صابيري في الدقيقة 10 من الشوط الأول الذي انتهى بهدف فيحاوي، وفي الشوط الثاني من المواجهة أضاف اللاعب المغربي الهدف الثاني الشخصي والثاني للفريق السعودي في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة يكون نادي الفيحاء قد حقق الانتصار الاول في مجموعات دوري أبطال آسيا بعد تعادله في لقاء الجولة الاولى مع نادي آهال.

بدأ نادي الفيحاء مواجهة باختكور اليوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

في خط الدفاع: جيسلان كونان - مخير الرشيدي - سامي الخيبري – محمد البقعاوي.

في خط الوسط الارتكاز: عبدالرحمن السفري - ريكاردو رايلر – عبدالحميد صابيري.

في خط الهجوم: فاشكون ساكالا – انتوني نواكايمي – سلطان مندش.

وكان يمتلك على مقاعد البدلاء عبدالرؤوف الدقيل وحسين الشويش ومهند القيضي ويوسف حقوي وأسامه الخلف وراكان الكعبي ونواف الحارثي وعبدالرحمن العنزي وخالد كعبي ومحمد مجرشي ومالك العبدالمنعم، يمكنه الاستعانه بهم في النصف الثاني من اللقاء لتأكيد الانتصار.