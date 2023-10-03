آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2158 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2158 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2260 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1850 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1439 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1233 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17264 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1825 دولارًا للأوقية.

الذهب يهبط للجلسة السابعة مع تمسك "الفيدرالي" بالتشديد النقدي:

الذهب

استمرت عمليات بيع الذهب، اليوم الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما تصل نسبته نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1817 دولارًا للأونصة.

وانخفض الذهب للجلسة السابعة على التوالي مسجلًا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولار.

وارتفع الدولار مسجلًا ذروة 10 شهور مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عامًا بعدما أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر( الذهب )، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدًا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.