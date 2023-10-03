الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في سوق الصاغة.. وعيار 24 بـ2469 جنيهًا

بوابة الوفد الإلكترونية

 يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، إذ يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن والوسيلة الأفضل للاستثمار، كما أنه شهد حالة كبيرة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة.

 سعر الذهب الثلاثاء  3 - 10- 2023

  متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

 سعر الذهب اليوم في مصر:

 الذهب عيار 24

 عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469 جنيهًا.

 الذهب عيار 22

 عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,263 جنيهًا.

 الذهب عيار 21

 عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160 جنيهًا.

 الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,851 جنيهًا.

 الذهب عيار 14

 عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,440 جنيهًا.

 الذهب عيار 12

 عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,234 جنيهًا.

 سعر الذهب اليوم في مصر:

 الأونصة بيع 76,417 شراء 76,773 جنيهًا.

 الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,280 جنيهًا.

الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,468,571 جنيهًا.

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