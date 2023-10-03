أسعار الذهب ترتفع في منتصف التعاملات اليوم

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2155 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2155 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2247 جنيهًا.



سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1847 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1436 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1231 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 923 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17240 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1825 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 192.49 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 219.98 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 201.65 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 164.99 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 128.32 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,842.25 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,846.00 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 241.98 ريال سعودي، و سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 577.46 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,143.92 ريال سعودي.