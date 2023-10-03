هيئة الاستثمار: مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي أفريقيًا

في مؤتمر الجامعة الألمانية الدولية

أكد الدكتور أحمد زهير، مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي على مستوى قارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار أن مصر هي المعبر الأساسي لأفريقيا، لذلك فإنها أصبحت محل اهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار أن القوة العاملة تعمل في النظام البيئي فلا يمكن جذب الاستثمار إلا لو كنت تعمل بالإلكترونيات.

ونوه مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار بأن الكثير من الأشياء نحققها عبر الإنترنت، ولدينا كثير من الأسواق لدينا معهم اتفاقيات تجارية، وأن مصر هي الوحيدة التي تحقق التواصل بين الشرق والغرب.

مصر تمنح المستثمرين تسهيلات:

ولفت مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن هذا التواصل رخيص من خلال توصيل المنتجات بين الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تعطيك الكثير من التسهيلات لتوصل منتجاتك.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تضمن الكثير للمستثمرين وتقدم الكثير الضمانات للمستثمرين، خاصة في المناطق "أ" مثل العاصمة الإدارية لأنهم يحصلون على تخفيض يصل إلى 50 في المائة.

ولفت مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى أنهم يقدمون للمستثمرين الرخصة الذهبية يحصلون من خلالها على الكثير من المميزات.

ونبه مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى حدوث بعض الهبوط في النمو في مصر بالبداية إلا أننا تجاوزنا هذا الأزمات وهبطنا وقت كورونا ثم صعدنا.

وأشار مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى الصعود في بداية عام 2023 إلى 29 في المائة وسوف نصل إلى 79 في المائة في معدل النمو.

وحضر المؤتمر المقام بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الـCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب الـ CDU بولاية بادن فورتمبيرج.

