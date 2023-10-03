رئيس مجلس الجامعة الألمانية الدولية: تطور العاصمة الإدارية مبهر

وصف الدكتور يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، تطور العاصمة الإدارية الجديدة بالمبهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أنه عندما جاء إلى مصر كانت العاصمة الإدارية صحراء، لكن اليوم بعد مرور أربع سنوات لم ير نفس المنظر بل رأى إطلالة مميزة.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن العاصمة الإدارية تطورت بشكل مذهل خلال الأربع سنوات الماضية.

حضور حيوي للطلاب في الجامعة الألمانية الدولية:

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن التطور في الجامعة الألمانية الدولية ملحوظ للغاية، مشيرًا إلى أن الحضور الحيوي من الطلاب يعم الجامعة.

ووجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية الشكر لمشاركة الحكومة المصرية، وتوجه بالشكر لشركة التعمير بالعاصمة، مؤكدًا أن شراكة مصر بناءة ومميزة بالنسبة لنا.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن طلاب الجامعة يدركون تمامًا ما ينتظرهم بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم ويوجد إمكانية لرجال الصناعة للتقدم للجامعة لعرض فرص التوظيف على الطلاب.

رئيس الجامعة الألمانية يكشف عوامل جذب الاستثمار في مصر:

كشف الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن عوامل جذب الاستثمار في مصر.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الدولة المصرية تحتوي على العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر بها مدن مختلفة ومتنوعة ومناطق جديدة جذابة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.

وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، وتحكمها أطر قانونية مناسبة بالنسبة للاستثمار.

وأشاد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالبنية التحتية الفائقة في مصر، وتوافر وسائل الربط بين المدن والعاصمة مثل المونوريل والقطار السريع.



وحضر المؤتمر المقام بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.

