رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية بدأت تدر الأرباح والاستثمارات فيها 255 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه طبقًا لأرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالموازنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فإن حجم الأصول المثبتة أو حجم الاستثمارات بما فيها الحي الحكومي وكل ما جرى إنشاؤه بلغت 255 مليار جنيه.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة للعوائد، فقد أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في نفس هذا العام المالي، أنها حصلت على إيرادات بأكثر من 20 مليار جنيه وتجاوزت أرباحها 16.5 مليار جنيه سددت منهم ضرائب للدولة بواقع 4.5 مليارات جنيه".

وتابع رئيس الوزراء، أنّ هذه الأرقام تعني أن المشروع بدأ يغطي تكلفته من حيث الجدوى الاقتصادية وبدأ يكون هناك أرباح للدولة، مواصلا: "رغم أننا ننفذ المرحلة الأولى فقد من العاصمة، والمساحة الإجمالية للعاصمة 200 ألف فدان، وكل ما نعمل فيه هو 40 ألف فدان".

5 أماكن كانت مرشحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة



ونوه إلى أن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسًا لها، جمعت أفضل العقول فيها، ووضعت تصورًا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلًا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد.

ولفت إلى أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.

وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.