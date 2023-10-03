بطاقتان حمراواتان وتقدم للهلال على نساجي بالشوط الأول

نجح فريق نادي الهلال السعودي في فرض تقدمه على نظيره نادي نساجي الإيراني بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد أزادي في إيران، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

هدف هلال وبطاقتين حمراء

سجل هدف الهلال الأول اللاعب الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 18، وشهد الشوط الاول بطاقتين حمراء على لالعبي الفريقين بطرد سلمان الفرج من الزعيم وأمير محمد من نساجي الإيراني.

يمتلك نادي الهلال مقاعد البدلاء أمام نساجي الإيراني كل من حبيب الوطيان - أبو راسين - خليفة الدوسري - سعود عبد الحميد - محمد جحفلي - حسان تمبكتي - ناصر الدوسري - متعب المفرج - عبد الإله المالكي - محمد القحطاني - صالح الشهري - عبد الله الحمدان.