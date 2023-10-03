نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا

اعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال لمواجهة نساجي الإيراني

ويقود نيمار دا سيلفا تشكيل الهلال لمواجهة نساجي الإيراني، بجانب خروج سعود عبدالحميد من التشكيل الأساسي والذي يضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

في محور الارتكاز: محمد كنو، سلمان الفرج.

في خط الوسط المهاجم: ميشيل ديلجادو، مالكوم، نيمار دا سيلفا

في خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي الهلال لمواجهة نساجي الإيراني كل من حبيب الوطيان - أبو راسين - خليفة الدوسري - سعود عبد الحميد - محمد جحفلي - حسان تمبكتي - ناصر الدوسري - متعب المفرج - عبد الإله المالكي - محمد القحطاني - صالح الشهري - عبد الله الحمدان.

يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بنقطة واحدة، بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما يتصدر ناساجي الترتيب برصيد 3 نقاط.