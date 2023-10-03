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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أول تعليق من سميحة أيوب على تدريس تاريخها في منهج 6 ابتدائي

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على إدراج تاريخها في فصل دراسي لطلاب الصف السادس  للمرحلة الابتدائية كم التعليم الأساسي. 
 

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مفيدة شيحة تصب النار على مهاجمي سميحة أيوب والسبب منهج 6 ابتدائي

 

وقالت سميحة أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن السواد الأعظم من الناس سعداء بهذا الأمر، وهذا الأمر فرحني، وأثلج قلبي، واتجاه وتفكير متطور من وزارة التربية والتعليم. 
 
وأضافت الفنانة القديرة سميحة أيوب، أن سعيدة بردود الفعل الكبير وربع الناس معارض وهذا الأمر في غاية الروعة.

 

نبذة فنية عن سميحة أيوب

ممثلة مصرية، ولدت في حي شبرا بمدينة القاهرة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

 بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية). 

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية). 

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

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