عاجل
المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصي (صور وفيديو) رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية بدأت تدر الأرباح والاستثمارات فيها 255 مليار جنيه مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية بُنيت بعيدًا عن أموال الدولة (فيديو)
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مفيدة شيحة تصب النار على مهاجمي سميحة أيوب والسبب منهج 6 ابتدائي

سميحة أيوب
سميحة أيوب

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن الفنانة سميحة أيوب، حملت عنوان "سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي". 

txt

سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي.. التربية والتعليم تفجر مفاجأة

وخلال الفقرة علقت مفيدة شيحة، أن سميحة أيوب مثال للمرأة القوية و التي استطاعت تحقيق نجاح بقوة وبدروس حقيقية، والأمم بتكبر بالشخصيات التي أثرت في تاريخها. 
 

وأضافت مفيدة شيحة، أن الفنانة سميحة أيوب فنانة عظيمة لها تاريخ فني، وتستحق عن جداره سيد المسرح العربي، ولا أفهم الهجوم الرهيب الذي يتم ضدها. 

 

نبذة عن الفنانة سميحة أيوب

ممثلة مصرية، ولدت في حي شبرا بمدينة القاهرة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. 

 

بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية). 

 

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية). 

 

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

مواد متعلقة

نقل حفل علي الحجار إلى مسرح السامر غدا

إيرادات فيلم دولارات دولارات في آخر ليلة عرض

نغم صالح تقتحم عالم الراب بألبوم جديد يضم 6 أغنيات

فيلم مرعي البريمو يحصد إيرادات صادمة.. أمس

جورج وسوف يتجاوز المليون مشاهدة بـ"نجم عالي"

أصالة في صدارة يوتيوب بـ"فوووق".. فيديو

موعد انطلاق عرض مسلسل "عنبر 6" الجزء الثاني

قانوني يكشف "للوفد" أسباب براءة المُتهمة بإزهاق روح ابنها وطهي أجزاء منه
الجريدة الورقية