مفيدة شيحة تصب النار على مهاجمي سميحة أيوب والسبب منهج 6 ابتدائي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن الفنانة سميحة أيوب، حملت عنوان "سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي".

وخلال الفقرة علقت مفيدة شيحة، أن سميحة أيوب مثال للمرأة القوية و التي استطاعت تحقيق نجاح بقوة وبدروس حقيقية، والأمم بتكبر بالشخصيات التي أثرت في تاريخها.



وأضافت مفيدة شيحة، أن الفنانة سميحة أيوب فنانة عظيمة لها تاريخ فني، وتستحق عن جداره سيد المسرح العربي، ولا أفهم الهجوم الرهيب الذي يتم ضدها.

نبذة عن الفنانة سميحة أيوب

ممثلة مصرية، ولدت في حي شبرا بمدينة القاهرة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية).

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.