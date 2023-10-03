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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا..استكمال مُحاكمة المتهمين في "خلية العجوزة"

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، مُحاكمة 43 متهمًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

  أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

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