المُشدد 5 سنوات لمُتهم بحيازة الترامادول بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

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صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

أسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

قالت المحكمة: “إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات”.

مفاد هذه المعلومات أن المُتهم رجب.أ يحوز موادًا مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزًا 45 قرصًا لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات لحيازة الحشيش والأقراص المُخدرة.

شمل الحُكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

أسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ك أنه في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم ثانٍ مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش وأقراص مُخدرة (الكلونازيبام) في غير الاحوال المُصرح بها قانونًا.

أسندت النيابة العامة أيضًا للمُتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (كتر) دون ترخيص بحيازته وإحرازه.

قالت المحكمة في حيثيات حُكمها: “إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه فور ورود معلومات للنقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ مفادها إحراز المُتهم موادًا مُخدرة انتقل إلى حيث أيقن تواجده”.

فأبصره بالطريق العام مُلقيًّا لرؤيته علبة سجائر بها عدد 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وعدد 6 أقراص لعقار الكلونازيبام المُخدر وسلاح أبيض (كتر)، وأحرز الجوهر والعقار المُخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني فقام بضبطه.