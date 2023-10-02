الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لمُتهم بحيازة الميثامفيتامين

مُحاكمة
مُحاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وذلك بعد إدانته بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر. 

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وشمل الحُكم تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم مصطفى.م أنه في يوم 25 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن لها وجدانها تتحصل في أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور السيد الرائد مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم مصطفى.م مُحرزاً سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني. 

وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على عدد 2 كيس بلاستيكي بحوي كل منهما جوهر الميثامفيتامين المُخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانونا. 

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهما بالسجن المُشدد لمُدة 6 سنوات لما أسند إليه. 

وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

وصدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 29 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وإطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه وحال مرور النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم أحمد.ع مُتوقفاً بالطريق العام مُلقياً لرؤيته لفافة بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المُخدر أحرزها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوي مسحوق بيج اللوم ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنت قائماً 3.20 جراماً.

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