رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ميلان

يواصل بوروسيا دورتموند استعدادته القوية لمواجهة ميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند عن تحقيق الفوز أمام ميلان، في المباراة التي يستضيفها ملعب سيجنال إيدون بارك.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الوسط: جوليان رايرسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

الوسط: فيليكس نيمشا، صالح أوزجان.

الوسط الهجومي: يوليان براندت، ماركو رويس، دونيل مالين.

الهجوم: نيكلاس فولكروغ.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان

تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند أمام نظيره ميلان في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا وميلان

ومن المقرر أن تُذاع لقاء بوروسيا دورتموند أمام ميلان عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدراة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني بنقطة واحدة.

فيما ميلان ثالث الترتيب بنقطة واحدة أيضًا، ويتزيل بوروسيا دورتموند الترتيب بدون رصيد من النقاط.